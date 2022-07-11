Английские бронетранспортеры выполняют задания на поле боя.

На видео, распространенном Сухопутными войсками ВС Украины, показано использование британских БТРов Mastiff. Это тяжелые броневики, предназначенные для перевозок десанта на поле боя. Они защищены специальными сетями и могут перевозить 8 солдат и два члена экипажа. Каждый из них сидит в отдельном кресле, подвешенном на энергопоглощающих амортизаторах.

Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч, может быть оснащен пулеметами от 7,62-мм до 12,7- мм или 40-мм автоматическим гранатометом.

Больше о характеристиках БТРов Mastiff

На видео видно, что у украинских десантников несколько таких БТРов и они отрабатывают ведение боя с использованием этих машин.

Кроме Mastiff, британцы передали ВСУ его грузовую модификацию – Wolfhound