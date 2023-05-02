Зброя на базі чеських вантажівок більш надійна та потужна, ніж старі радянські аналоги.

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну чеські партнери передали для ЗСУ багато військової техніки та озброєння. Зокрема, реактивні системи залпового вогню часто мають в якості платформі чеські TATRA.

BM-21MT

Нещодавно в мережі засвітилося використання ЗСУ системи ракетного вогню з Чехії від Excalibur Army.

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#Ukraine: The first photo of a Czech BM-21 MT multiple rocket launcher manufactured by Excalibur Army and received by the Ukrainian army a while ago.



The BM-21 MT is a modernized Grad MLRS placed on a Tatra T815-7T3R2T 4x4 chassis with a new FCS and ballistic computer installed. pic.twitter.com/H0qbHmsYq4 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 29, 2023

BM-21MT 4х4 – 122-міліметрова реактивна система залпового вогню. Це модернізована версія реактивної системи БМ-21 "Град" на базі шасі Tatra T815-7T3R2T 4x4. Чеська РСЗВ оснащена двигуном Tatra V8. Її максимальна швидкість на трасі – 90 км/год, бездоріжжям – 30 км/год. Запас ходу сягає 1200 км.

BM-21MT має нову систему управління вогнем та балістичний обчислювач. Дальність системи декларується виробником до 40 км залежно від боєприпасів.

“Вампіри”

Інші чеські РСЗВ від Excalibur Army, які використовують ЗСУ – новітні модернізовані Vampire RM-70 4D.

RM-70 також фактично є чеською версією радянських БМ-21, але вони мають низку переваг.

Зокрема, штатне шасі РСЗВ – вантажівка Tatra 813. Вона має колісну формулу 8х8 та потужний двигун, що дозволяє долати важке бездоріжжя дорогою до бойової позиції.

Платформа Tatra дозволила розмістити систему автоматичного заряджання усього "пакету" боєзапасу, пише Defence Express. Для цього між кабіною та направляючими знаходяться додаткові 40 ракет. Для перезаряджання пускова розгортається на 180 градусів і нові снаряди подаються гідравлічною системою. Час такого перезаряджання займає декілька хвилин, в той час, коли ручне заряджання радянського "Граду" може зайняти годину часу.

Це дозволяє значно скоротити інтервал між залпами, що дуже важливо під час сучасної контрбатарейної боротьби.

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Dana

Самохідні артилерійські гармати vz. 77 Dana виробляються у Словаччині (на заводі ZTS Dubnica у місті Тренчин), але теж на платформі чеських Tatra. Багато таких САУ було на озброєнні у чеської армії, а тепер вони “служать” в ЗСУ.

САУ Dana використовує модифікований варіант Tatra 813 з колісною формулою 8×8. Боєкомплект – до 60 снарядів, максимальна швидкість по шосе – до 80 км/год.

Колісна САУ vz. 77 Dana забезпечує максимальну дальність стрільби у 20 кілометрів.

Бойова САУ на платформі Tatra, яка отримала гармату з більш сучасним натівським 155-міліметровим калібром, називається Zuzana.

Богдана

Українська САУ "Богдана", яка вразила рашистський крейсер “Москва”, спочатку вироблялась на базі КраЗу, однак нові її зразки також перейшли на “Татру”.

Під час випробувань з цієї САУ була доведена можливість вести вогонь на дальність 42 км без використання активно-реактивного снаряда, що перевищило закладені вимоги у 40 км.

Зенітка Victor

Чеські союзники допомагають українцям не лише на рівні держави, але й на рівні громад. Зокрема, волонтери створили зенітки на базі пікапів Toyota, які допомагають обороняти наші міста від дронів-камікадзе. Для фінансування проєкту чехи створили ініціативу "Подарунок Путіну" та назбирали 3,7 мільйона євро на виробництво 15 "тачанок" протиповітряної оборони під назвою Victor. Пікап Toyota став платформою для зенітної кулеметної установки ЗПУ-2.

Згодом під цей проєкт виділили гроші ще й Нідерланди.

Резюме Авто24

Окрім військової техніки, виробленої в Чехії, країна передала ще багато радянського озброєння – танки, БТРи, гелікоптери, спорядження та боєприпаси. Загальна сума, на яку було передано озброєння з Чехії до України, сягнула майже пів мільярда доларів. Громадяни Чеської Республіки надіслали на допомогу українцям 65 мільйонів доларів. І ця підтримка продовжується. Дякуємо чеським партнерам за їх підтримку України!