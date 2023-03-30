15 таких комплексів будуть захищати українські об'єкти від дронів-камікадзе та розвідників.

З Чехії до України вирушають 15 комплексів ППО Viktor. Вони придбані за зібрані волонтерами 90 мільйонів крон (4,2 млн доларів) в рамках ініціативи “Подарунок Путіну”.

30 березня мобільні зенітні комплекси Viktor відправляються в Україну.

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“Настав час прощатися. 15 систем боротьби з безпілотниками MR-2 Viktor, на які ми зібрали від вас 90 мільйонів, відправляються на фронт. Нехай українські військові влучно стріляють, бережіть себе”, – написали волонтери.

На початку березня було повідомлено про завершення виробництва у Чехії 15 зенітних комплексів Viktor для протиповітряної оборони України.

Ці системи здатні ефективно захищати стратегічні та цивільні об’єкти від ударів дронів-камікадзе. Комплекси Viktor збирають на заводі чеської компанії Excalibur Army.

Мобільний зенітний комплекс Viktor базується на шасі пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та спареною зенітною кулеметною установкою калібру 14,5-мм у вантажному відсіку позаду. Використання такого шасі дає високий рівень мобільності на дорогах та в умовах бездоріжжя.

Загалом комплекс Viktor від Excalibur Army – це дешева зенітна артилерійська система, яку можна використовувати для знищення повітряних загроз, таких як безпілотники.



Зброя оснащена денним та нічним зенітним прицілом, а також прицілом для ведення вогню прямим наведенням по наземних цілях. Заявлено, що ефективна дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Боєкомплект комплексу – 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі.

Також відомо, що Нідерланди профінансують виробництво аналогічних мобільних комплексів ППО для України у Чехії.