Така техніка призначена збивати ворожі дрони та авіацію на малих висотах.

Чеська волонтерська ініціатива "Подарунок Путіну" на своєму сайті оголосила про новий проект. Волонтери вирішили назбирати 3,7 мільйона євро, щоб придбати для Збройних Сил України 15 "тачанок" протиповітряної оборони під назвою Victor. Так чехи назвали спеціально обладнаний пікап Toyota, який став платформою для зенітної кулеметної установки ЗПУ-2.

Усі роботи з виготовлення таких "тачанок" для ЗСУ вестиме чеська компанія Excalibur Army. Кожна зенітна установка матиме боєзапас в 300 патронів безпосередньо в магазинах, ще 300 зарядів можуть розміщуватись на лафеті, короби з додатковим запасом пострілів – безпосередньо на пікапі.

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Окрім того, така “зенітна” Toyota матиме місця для запасних стволів на ЗПУ-2 на випадок перегріву. Кожна зенітна установка оснащена прицілом для стрільби вдень та вночі, а також має окремий приціл для стрільби прямою наводкою у наземні цілі.

Ефективна дальність стрільби систем Victor складатиме до 2 км, тому такі системи ППО будуть ефективні для захисту цивільної інфраструктури від "дронів-камікадзе", або ж при захисті наших позицій на фронті від атак різного роду БПЛА рашистів.