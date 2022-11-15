Такая техника будет сбивать вражеские дроны и авиацию на малых высотах.

Чешская волонтерская инициатива "Подарок Путину" на своем сайте объявила о новом проекте. Волонтеры решили собрать 3,7 миллиона евро, чтобы приобрести для Вооруженных Сил Украины 15 "тачанок" противовоздушной обороны под названием Victor. Так чехи назвали специально оборудованный пикап Toyota, ставший платформой для зенитной пулеметной установки ЗПУ-2.

Все работы по изготовлению таких "тачанок" для ВСУ будет вести чешская компания Excalibur Army. У каждой зенитной установки будет боезапас в 300 патронов непосредственно в магазинах, еще 300 зарядов могут размещаться на лафете, короба с дополнительным запасом выстрелов – непосредственно на пикапе.

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Кроме того, такая "зенитная" Toyota будет иметь места для запасных стволов на ЗПУ-2 на случай перегрева. Каждая зенитная установка оснащена прицелом для стрельбы днем и ночью, а также имеет отдельный прицел для стрельбы прямой наводкой по наземным целям.

Эффективная дальность стрельбы систем Victor составит до 2 км, поэтому такие системы ПВО будут эффективны для защиты гражданской инфраструктуры от "дронов-камикадзе", или для защиты наших позиций на фронте от атак разного рода БпЛА рашистов.