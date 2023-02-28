Для цього на вантажівку встановлюють зенітну установку, прожектор та систему наведення вогню.

Волонтери фонду “Справа громад” розповіли, як поступово модернізовували вантажівки, які захищають нас від іранських дронів-камікадзе “Шахід”. Про це у своєму дописі на Фейсбук розповів Юрій Бірюков.

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За його словами, спочатку під установку зенітки ЗУ-23-2 віддавали вантажівки Leyland DAF із голою платформою. Потім побачили, як таку вантажівку вдосконалила 25-а бригада - додали невисокі бортики. Глянули на дооснащення 104-ї бригади ТрО – додали тент та лавочку для розрахунку. Послухали коментарі фактичної роботи такого комплексу в 14 РТБр – зараз монтуємо на наступні машини величезний прожектор та джерело живлення для нього, щоб вночі шукати мопеди було простіше.

Однак це не всі доопрацювання мобільної “зенітки”. Один з батальонів встановив на цю машину сучасний прицільний комплекс.

Наразі “Справа громад” передала 14 вантажівок для встановлення зеніток. Але можна значно більше, запас платформ у є на майданчику в Британії, залишилося тільки їх до кінця викупити. Як допомогти у викупі цієї техніки, описано у дописі волонтера.