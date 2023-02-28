Для этого на грузовик устанавливают зенитную установку, прожектор и систему наведения огня.

Волонтеры фонда "Справа громад" рассказали, как постепенно модернизировали грузовики, которые защищают нас от иранских дронов-камикадзе "Шахид". Об этом в своем сообщении на Фейсбуке рассказал Юрий Бирюков.

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По его словам, сначала под установку зенитки ЗУ-23-2 отдавали грузовики Leyland DAF с голой платформой. Потом увидели, как такой грузовик усовершенствовала 25-я бригада - добавили невысокие бортики. Взглянули на дооснащение 104-й бригады ТрО – добавили тент и лавочку для расчета. Послушали комментарии фактической работы такого комплекса в 14 РТБр – сейчас монтируем на следующие машины огромный прожектор и источник питания для него, чтобы искать мопеды ночью было проще.

Однако это не все доработки мобильной "зенитки". Один из батальонов установил на машину современный прицельный комплекс.

Сейчас "Дело громад" передало 14 грузовиков для установки зениток. Но можно гораздо больше, запас платформ у есть на площадке в Британии, осталось только их до конца выкупить. Как помочь в выкупе этой техники, описано в сообщении волонтера.