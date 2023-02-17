Такі "тачанки" допоможуть боротися з дронами-шахідами, які росіяни активно запускають на нашу територію.

Нідерланди та Чехія допоможуть ЗСУ отримати більше мобільних систем протиповітряної оборони, повідомив заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, розповідає Radio Prague International.

Зокрема, Нідерланди оплатять "виробництво сотень модернізованих пікапів Toyota, оснащених двома швидкострільними кулеметами, здатними вражати у тому числі дрони".

До речі українську бронетехніку ремонтуватимуть у Словаччині

Крім самих "тачанок", чеські фірми забезпечать постачання й необхідних боєприпасів.

Судячи з опису, йдеться про "тачанку" під назвою Victor, яка є поєднанням пікапа Toyota з зенітною кулеметною установкою ЗПУ-2. Минулого року на придбання для ЗСУ 15 таких машин збирали у рамках волонтерської ініціативи "Подарунок Путіну".

Тоді ж відзначалося, що виготовляти такі "тачанки" для ЗСУ буде Excalibur Army. Ефективна дальність такої "шахідобійки” становить до 2 км.