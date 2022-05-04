Про це повідомив міністр оборони Словаччини.

Українську бронетехніку ремонтуватимуть та модернізовуватимуть у Словаччині на оборонних підприємствах.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив у Твітері: “Радий повідомити, що словацька компанія оборонної промисловості Konstrukta Defence приступає до ремонту та модернізації військової техніки України.

Десятки бронемашин БРДМ-2 перебувають у першій черзі”, – написав Надь у Twitter.

Glad to share that #Slovak 🇸🇰 #defence industry company #KonstruktaDefence is starting to repair & modernize military equipment of #Ukraine 🇺🇦. Dozens of armoured vehicles BRDM-2 are in the first order. #WeStandWithUkraine @Slovakia_NATO @SLOVAKIAinEU — Jaro Nad (@JaroNad) May 3, 2022

Нагадаємо, яку самохідну бронетехніку надали союзники Україні

Словацька компанія оборонної промисловості Konstrukta Defence – перша з тих, яка вже уклала контракт з українською стороною.



Першими на ремонт підуть колісні бойові розвідувально-дозорні машини БРДМ-2. В подальшому інші приватні компанії Словаччини будуть ремонтувати військову техніку для України.