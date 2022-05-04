Про це повідомив міністр оборони Словаччини.
Українську бронетехніку ремонтуватимуть та модернізовуватимуть у Словаччині на оборонних підприємствах.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив у Твітері: “Радий повідомити, що словацька компанія оборонної промисловості Konstrukta Defence приступає до ремонту та модернізації військової техніки України.
Десятки бронемашин БРДМ-2 перебувають у першій черзі”, – написав Надь у Twitter.
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Словацька компанія оборонної промисловості Konstrukta Defence – перша з тих, яка вже уклала контракт з українською стороною.
Першими на ремонт підуть колісні бойові розвідувально-дозорні машини БРДМ-2. В подальшому інші приватні компанії Словаччини будуть ремонтувати військову техніку для України.