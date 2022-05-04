Об этом сообщил министр обороны Словакии.

Украинскую бронетехнику будут ремонтировать и модернизировать в Словакии на оборонных предприятиях.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сказал в Твиттере: “Рад сообщить, что словацкая компания оборонной промышленности Konstrukta Defence приступает к ремонту и модернизации военной техники Украины.

Десятки бронемашин БРДМ-2 находятся в первой очереди”, – написал Надь в Twitter.

Glad to share that #Slovak 🇸🇰 #defence industry company #KonstruktaDefence is starting to repair & modernize military equipment of #Ukraine 🇺🇦. Dozens of armoured vehicles BRDM-2 are in the first order. #WeStandWithUkraine @Slovakia_NATO @SLOVAKIAinEU — Jaro Nad (@JaroNad) May 3, 2022

Напомним, какую самоходную бронетехнику предоставили союзники Украины