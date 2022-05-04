Об этом сообщил министр обороны Словакии.
Украинскую бронетехнику будут ремонтировать и модернизировать в Словакии на оборонных предприятиях.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь сказал в Твиттере: “Рад сообщить, что словацкая компания оборонной промышленности Konstrukta Defence приступает к ремонту и модернизации военной техники Украины.
Десятки бронемашин БРДМ-2 находятся в первой очереди”, – написал Надь в Twitter.
Напомним, какую самоходную бронетехнику предоставили союзники Украины
Словацкая компания оборонной промышленности Konstrukta Defence – первая из тех, которые уже заключили контракт с украинской стороной.
Первыми на ремонт пойдут колесные боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2. В будущем другие частные компании Словакии будут ремонтировать военную технику для Украины.