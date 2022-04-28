Это бронетранспортеры, танки, самоходные артиллерийские установки и многое другое.

В последние дни разные страны мира передали в Украину много оружия, в том числе военной самоходной техники. Она поступает из США, Канады, Британии, Польши, Словакии, Чехии, Германии, Испании, Франции и даже Австралии. Напомним, какие именно самоходные установки пополнили парк ВСУ в последнее время.

Австралия передала 20 БТР Bushmaster для поддержки украинской армии против российской агрессии. Эти броневики защищены от мин, других взрывных устройств и огня из пушек. В Австралии они были специально подготовлены для украинских условий, в том числе окрашены в зелено-оливковый цвет, на дверях нанесен флаг Украины с лозунгом "Вместе с Украиной". Эти машины уже тестируют воины ВСУ.

"Канада заключила контракт на восемь бронемашин производства Roshel, и мы как можно быстрее предоставим их нашим украинским друзьям", – написала министр обороны страны Анита Ананд. Скорее всего, речь идет о сверхсовременных бронированных машинах для спецопераций Roshel Senator APC, которые производит канадская компания Roshel Defense Solutions.

Американский штат Западная Вирджиния отправит в Украину бронетранспортеры M113 в количестве, которое "не разглашается". Эта бронетехника используется для перемещения солдат, обеспечивая их защиту от огня из стрелкового оружия.

Великобритания направила Украине колесные бронетранспортеры Jackal. Они предназначены, прежде всего, для разведывательных миссий, а также для проведения внезапных атак и для огневой поддержки маневренных подразделений армии.

Известные благодаря своей проходимости внедорожники Steyr Pinzgauer попадут в украинскую армию как санитарные автомобили и носители медицинского оборудования. Тридцать "Пинцгауэров" поступят благодаря помощи жителей Великобритании и тамошних бизнесменов.

Еще один британский БТР – Mastiff. Это уже тяжелобронированная машина, предназначенная для сопровождения колонн и транспортировки групп пехоты. Также в задачу "Мастифа" входит поддержка высаженного десанта огнем из установленного в башне пулемета калибром 7,62 или 12,7 мм (в зависимости от комплектации).

Великобритания также подготовила для украинских ВСУ бронемашину Stormer с зенитно-ракетным комплексом StarStreak, который он несет на своей броне. Есть информация, что эта техника уже показала себя в бою.

Испания передает 20 бронемашин, скорее всего – URO VAMTAC. Автомобиль очень похож на американский Humvee и выпускался в разных модификациях – бронированной, санитарной, противотанковой, командно-штабной.

Франция передает 12 самоходных артиллерийских установок Caesar из запасов своей армии. Среди преимуществ этой САУ – высокая мобильность, значительная дальность стрельбы, низкие эксплуатационные расходы. К недостаткам относят недостаточную проходимость по бездорожью, низкий уровень защиты от огня противника и скромный боекомплект.

Германия передала сотню сверхмощных бронированных тягачей MAN HX 81 с колесной формулой 8х8, разработанных совместно с компанией Rheinmetall. Машины предназначены для буксировки тяжелых полуприцепов грузоподъемностью до 73 т – прежде всего для танков Leopard 2A7. Полная масса автопоезда может достигать 130 т.

Кроме указанной техники, союзники передали множество образцов советского производства – танки Т-72, БТРы, зенитные установки и пушки.