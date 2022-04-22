Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что предоставляет Украине новый пакет военной помощи, включающий 200 тонн боеприпасов и амуниции, 30 грузовиков и 20 бронемашин неназванного типа.

Какие именно бронемашины поставляются в Украину, пока неизвестно, однако выбор у испанских вооруженных сил невелик – на службе у них около 1200 бронеавтомобилей URO VAMTAC.

Автомобиль очень похож на американский Humvee и хорошо приспособлен к перевозкам в военное время – может перевозиться военно-транспортным самолетом, на подвесе вертолета CH-47 Chinook, а также десантироваться с малых высот. Впрочем, испанское минобороны для доставки в Украину выбрало другой путь – с помощью корабля испанских ВМС Ysabel.

Испанцы на протяжении 1998-2003 годов производили две модели URO VAMTAC – I3 и S3. Модели отличались мощностью двигателей – на 166 или 188 л.с. В обеих моделях устанавливалась автоматическая коробка передач.

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Автомобиль выпускался в различных модификациях – бронированной, санитарной, противотанковой (с ПТРК BGM-71 TOW или MILAN), ПВО (с ПЗРК Mistral), командно-штабной. Есть также версии для полиции. Использовались в составе испанского миротворческого контингента в Афганистане, Конго и Ливане. Всего произведено около 4500 единиц, разошедшихся по всему миру.

Технические характеристики URO VAMTAC: