Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розповів, що надає Україні новий пакет військової допомоги, в яку входять 200 тонн боєприпасів та амуніції, 30 вантажівок та 20 бронемашин не названого типу.

Які саме бронемашини поставляються в Україні, наразі невідомо, однак вибір в іспанських збройних сил невеликий – на службі в них близько 1200 бронеавтомобілів URO VAMTAC.

Автомобіль дуже схожий на американський Humvee і добре пристосований до перевезень у воєнний час – може перевозитися військово-транспортним літаком, на підвісі вертольота CH-47 Chinook, а також десантуватися з малих висот. Втім, іспанське міноборони для доставки в Україну вибрало інший шлях – за допомогою корабля іспанських ВМС Ysabel.

Іспанці протягом 1998 — 2003 років виробляли дві моделі URO VAMTAC – I3 та S3. Моделі відрізнялися потужністю двигунів – на 166 чи 188 к.с. В обох моделях встановлювалась автоматична коробка передач.

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Автомобіль випускався в різноманітних модифікаціях – броньованій, санітарній, протитанковій (з ПТРК BGM-71 TOW або MILAN), ППО (з ПЗРК Mistral), командно-штабній. Існують також версії для поліції. Використовувались в складі іспанського миротворчого контингенту в Афганістані, Конго та Лівані. Всього вироблено близько 4500 одиниць, які розійшлися по всьому світу.

Технічні характеристики URO VAMTAC: