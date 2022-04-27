Об этом сообщает министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.
"Канада заключила контракт на восемь бронемашин производства Roshel, и мы как можно скорее предоставим их нашим украинским друзьям", – написала Анита Ананд.
Скорее всего, речь идет о сверхсовременных бронированных машинах для спецопераций Roshel Senator APC, которые производит канадская компания Roshel Defense Solutions.
Кстати полные характеристики Roshel Senator APC
Senator имеет взрывозащищенный кузов, выдерживающий подрыв гранаты или мины. Машина имеет стальной кузов и стекло, способное выдерживать выстрелы из 50-калиберного оружия.
Интересно, что БТР оснащается системой очистки и генерации чистого воздуха. Благодаря их внутри герметичной кабины не попадет зараженный воздух при использовании химического, биологического или радиологического загрязнения. Таким образом, 6-7 пассажиров и водитель внутри Roshel Senator APC теоретически смогут пережить даже ядерный удар. Естественно, если будут находиться достаточно далеко от эпицентра взрыва.