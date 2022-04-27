Об этом сообщает министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.

"Канада заключила контракт на восемь бронемашин производства Roshel, и мы как можно скорее предоставим их нашим украинским друзьям", – написала Анита Ананд.

I thank my American counterpart, @SecDef Lloyd J. Austin III, for convening yesterday’s Ukraine Defense Consultative Group at @RamsteinAirBase.



As we announced yesterday, Canada has finalized a contract for eight armoured vehicles, which we will send to Ukraine expeditiously. pic.twitter.com/03NI8r4m7X — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 27, 2022

Скорее всего, речь идет о сверхсовременных бронированных машинах для спецопераций Roshel Senator APC, которые производит канадская компания Roshel Defense Solutions.

Кстати полные характеристики Roshel Senator APC

Senator имеет взрывозащищенный кузов, выдерживающий подрыв гранаты или мины. Машина имеет стальной кузов и стекло, способное выдерживать выстрелы из 50-калиберного оружия.