Про це повідомляє міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.
“Канада уклала контракт на вісім бронемашин виробництва Roshel, і ми якомога швидше надамо їх нашим українським друзям”, – написала Аніта Ананд.
Швидше за все мова йде про надсучасні броньовані машини для спецоперацій Roshel Senator APC, які виробляє канадська компанія Roshel Defense Solutions.
До речі повні характеристики Roshel Senator APC
Senator має вибухозахищений кузов, який витримує підрив гранати чи міни. Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї.
Цікаво, що БТР оснащують системою очистки та генерації чистого повітря. Завдяки їх всередині герметичної кабіни не потрапить заражене повітря у випадку використання хімічного, біологічного чи радіологічного забруднення. Таким чином, 6-7 пасажирів та водій усередині Roshel Senator APC теоретично зможуть пережити, навіть ядерний удар. Певна річ, якщо будуть знаходитись достатньо далеко від епіцентру вибуху.