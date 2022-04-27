Про це повідомляє міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

“Канада уклала контракт на вісім бронемашин виробництва Roshel, і ми якомога швидше надамо їх нашим українським друзям”, – написала Аніта Ананд.

I thank my American counterpart, @SecDef Lloyd J. Austin III, for convening yesterday’s Ukraine Defense Consultative Group at @RamsteinAirBase.



As we announced yesterday, Canada has finalized a contract for eight armoured vehicles, which we will send to Ukraine expeditiously. pic.twitter.com/03NI8r4m7X — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 27, 2022

Швидше за все мова йде про надсучасні броньовані машини для спецоперацій Roshel Senator APC, які виробляє канадська компанія Roshel Defense Solutions.

До речі повні характеристики Roshel Senator APC

Senator має вибухозахищений кузов, який витримує підрив гранати чи міни. Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї.

Цікаво, що БТР оснащують системою очистки та генерації чистого повітря. Завдяки їх всередині герметичної кабіни не потрапить заражене повітря у випадку використання хімічного, біологічного чи радіологічного забруднення. Таким чином, 6-7 пасажирів та водій усередині Roshel Senator APC теоретично зможуть пережити, навіть ядерний удар. Певна річ, якщо будуть знаходитись достатньо далеко від епіцентру вибуху.