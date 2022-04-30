Це бронетранспортери, танки, самохідні артилерійські установки та багато іншого.

За останні дні різні країни світу передали в Україну багато зброї, в тому числі військової самохідної техніки. Вона надходить з США, Канади, Британії, Польщі, Словаччини, Чехії, Німеччини, Іспанії, Франції та навіть Австралії. Згадаємо, які саме самоходні установки поповнили парк ЗСУ останнім часом.

Австралія передала 20 БТР Bushmaster для підтримки української армії проти російської агресії. Ці броньовики захищені від мін, інших вибухових пристроїв та вогню з гармат. В Австралії вони були спеціально підготовлені для українських умов, в тому числі пофарбовані в зелений-оливковий колір, на дверях нанесено прапор України з гаслом "Разом з Україною". Ці машини вже тестують воїни ЗСУ.

“Канада уклала контракт на вісім бронемашин виробництва Roshel, і ми якомога швидше надамо їх нашим українським друзям”, – написала міністерка оборони країни Аніта Ананд. Швидше за все мова йде про надсучасні броньовані машини для спецоперацій Roshel Senator APC, які виробляє канадська компанія Roshel Defense Solutions.

Американський штат Західна Вірджинія відправить в Україну бронетранспортери M113 у кількості, яка “не розголошується”. Ця бронетехніка використовується для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї.

Великобританія відправила Україні колісні бронетранспортери Jackal. Вони призначені насамперед для розвідувальних місій, а також для проведення раптових атак та для вогневої підтримки маневрених підрозділів армії.

Славнозвісні завдяки своїй прохідності позашляховики Steyr Pinzgauer потраплять до українського війська як санітарні автомобілі та носії медичного обладнання. Тридцять “Пінцгауерів” надійдуть завдяки допомозі мешканців Великої Британії та тамтешніх бізнесменів.

Ще один британський БТР – Mastiff. Це вже важкоброньована машина, призначена для супроводження колон та транспортування груп піхоти. Також у завдання “Мастіфа” входить підтримка висадженого десанту вогнем зі встановленого у башті кулемета калібром 7,62 або 12,7 мм (в залежності від комплектації).

Велика Британія також підготувала для українських ЗСУ бронемашини Stormer з зенітно-ракетним комплексом StarStreak, який він несе на своїй броні. Є інформація, що ця техніка вже позитивно показала себе у бою.

Іспанія передає 20 бронемашин, швидше за все - URO VAMTAC. Автомобіль дуже схожий на американський Humvee та випускався в різноманітних модифікаціях – броньованій, санітарній, протитанковій, командно-штабній.

Франція передає 12 самохідних артилерійських установок Caesar із запасів своєї армії. Серед переваг цієї САУ – висока мобільність, значна дальність стрільби, низькі експлуатаційні витрати. До недоліків відносять недостатню прохідність бездоріжжям, низький рівень захисту від вогню противника та скромний боєкомплект.

Німеччина передала сотню надпотужних броньованих тягачів MAN HX 81 з колісною формулою 8х8, які розроблені спільно з компанією Rheinmetall. Машини призначені для буксирування важких напівпричепів вантажопідйомністю до 73 т – насамперед для танків Leopard 2A7. Повна маса автопоїзда може досягати 130 т.

Окрім вказаної техніки, союзники передали багато зразків радянського виробництва – танки Т-72, БТРи, зенітні установки й гармати тощо.