Такие "тачанки" помогут бороться с дронами-шахидами, которые россияне активно запускают на нашу территорию.

Нидерланды и Чехия помогут ВСУ получить больше мобильных систем противовоздушной обороны, сообщил заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец, сообщает Radio Prague International.

В частности, Нидерланды оплатят "создание сотен модернизированных пикапов Toyota, оснащенных двумя быстрострельными пулеметами, способными поражать в том числе дроны".

Кстати говоря украинскую бронетехнику будут ремонтировать в Словакии

Кроме самих "тачанок", чешские фирмы обеспечат снабжение и необходимыми боеприпасами.

Судя по описанию, речь идет о тачанке под названием Victor, которая является сочетанием пикапа Toyota с зенитной пулеметной установкой ЗПУ-2. В прошлом году на приобретение для ВСУ 15 таких машин собирали в рамках волонтерской инициативы "Подарок Путину".

Тогда же отмечалось, что производить такие "тачанки" для ВСУ будет Excalibur Army. Эффективная дальность такой "шахидобойки" составляет до 2 км.