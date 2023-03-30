15 таких комплексов будут защищать украинские объекты от дронов-камикадзе и разведчиков.

Из Чехии в Украину отправляются 15 комплексов ПВО Viktor. Они приобретены за собранные волонтерами 90 миллионов крон (4,2 млн долларов) в рамках инициативы "Подарок Путину".

30 марта мобильные зенитные комплексы Viktor отправляются в Украину.

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“Пора прощаться. 15 систем борьбы с беспилотниками MR-2 Viktor, на которые мы собрали от вас 90 миллионов, отправляются на фронт. Пусть украинские военные метко стреляют, берегите себя”, – написали волонтеры.

В начале марта было доложено о завершении производства в Чехии 15 зенитных комплексов Viktor для противовоздушной обороны Украины.

Эти системы способны эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от ударов дронов-камикадзе. Комплексы Viktor собирают на заводе чешской компании Excalibur Army.

Мобильный зенитный комплекс Viktor базируется на шасси пикапа Toyota с кабиной экипажа спереди и спаренной зенитной пулеметной установкой калибра 14,5 мм в грузовом отсеке сзади. Использование такого шасси дает высокий уровень мобильности на дорогах и бездорожье.

В общем, комплекс Viktor от Excalibur Army – это дешевая зенитная артиллерийская система, которую можно использовать для уничтожения воздушных угроз, таких как беспилотники.



Оружие оснащено дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для ведения огня прямой наводкой по наземным целям. Заявлено, что эффективная дальность стрельбы составляет более 2 км. Боекомплект комплекса – 300 снаряженных патронов и 300 дополнительных в запасе.

Также известно, что Нидерланды профинансируют производство аналогичных мобильных комплексов ПВО для Украины в Чехии.