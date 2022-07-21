Українські захисники вже отримали перші три далекобійні системи залпового вогню M270. Вони складуть хорошу компанію для HIMARS на полі бою.

РСЗВ можна використовувати в будь-який час доби та за різних погодних умов. М270 здатна знищувати вогневі позиції, позицій ствольної та реактивної артилерії, засоби протиповітряної оборони, вантажні автомобілі, легкоброньовані бронетранспортери, командні пункти, вузлів зв'язку.

До речі чим відрізняються РСЗВ M270 від HIMARS

Система MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System) М270 на гусеничній базі БМП «Бредлі», має два окремих пускових контейнери та відповідно до компоновки ракет – різну їх кількість, дальність та спроможності ураження ворога. Кожен контейнер може бути споряджений шістьма або однією ракетою. Така РСЗВ є універсальною у використанні.

Менші за класом ракети можуть мати касетну частину (максимальна дальність 32, 45 та 70 кілометрів). А найпотужніша ракета ATACMS летітиме до 300 кілометрів.