Украинские защитники уже получили первые три дальнобойные системы залпового огня M270. Они составят хорошую компанию для HIMARS на поле боя.

РСЗО можно использовать в любое время суток и при разных погодных условиях. М270 способна уничтожать огневые позиции, позиции ствольной и реактивной артиллерии, средства противовоздушной обороны, грузовые автомобили, легкобронированные бронетранспортеры, командные пункты, узлы связи.

Кстати чем отличаются РСЗО M270 от HIMARS

Система MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System) М270 на гусеничной базе БМП «Брэдли» имеет два отдельных пусковых контейнера и в соответствии с компоновкой ракет – разное их количество, дальность и способности поражения врага. Каждый контейнер может быть снаряжен шестью или одной ракетой. Такая РСЗО является универсальной в использовании.

Меньшие по классу ракеты могут иметь кассетную часть (максимальная дальность 32, 45 и 70 км). Самая мощная ракета ATACMS будет лететь до 300 километров.