На корпус трофейного танка Т-62 установили новую башню и усилили броню возле нее.

Украинские волонтеры использовали трофейный российский танк Т-62 для создания бронированной машины огневой поддержки. Машину создали при содействии благотворительной организации Сергея Притулы.

Новая машина уже готова к испытанию, ее фото было опубликовано в Twitter.

На першому фото наша готова до випробувань "БМПВ" на базі Т-62 з 30мм гарматою. На другому основа Т-62 під наш наступний проект. За ним ще кілька в черзі. При цьому в ремонті паралельно кілька БТР, БМП і МТЛБ. 👇 pic.twitter.com/fK6zFTOG96 — Падре все можна (@padrevaletudo) June 5, 2023

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Разработчики позиционируют эту машину как БМПО, то есть тяжелую БМП. Однако на опубликованном фото не видно десантного отделения для пехотинцев.

Основа машины огневой поддержки – корпус захваченного российского танка Т-62М. На модифицированный корпус вместо танковой башни установили башню с 30-мм автоматической пушкой, снятой с российской боевой машины пехоты БМП-2.

На верхнюю лобовую часть корпуса и башню поставили блоки динамической защиты "Контакт-1", которые должны повысить защиту машины от кумулятивных боеприпасов. Нижняя лобная часть машины прикрыта защитным экраном.



Машина получила бортовые металлические бронированные экраны для защиты верхней части корпуса, вплоть до кормовой части, где находится двигатель.

У ремонтников есть несколько трофейных Т-62, ожидающих очереди на модернизацию. Также в работе одновременно несколько БТР, БМП и МТЛБ.