На корпус трофейного танка Т-62 встановили нову башту та підсилили броню біля неї.

Українські волонтери використали трофейний російський танк Т-62 для створення броньованої машини вогневої підтримки. Машину створили за сприяння благодійної організації Сергія Притули.

Нова машина вже готова до випробування, її фото опублікували у Twitter.

На першому фото наша готова до випробувань "БМПВ" на базі Т-62 з 30мм гарматою. На другому основа Т-62 під наш наступний проект. За ним ще кілька в черзі. При цьому в ремонті паралельно кілька БТР, БМП і МТЛБ. 👇 pic.twitter.com/fK6zFTOG96 — Падре все можна (@padrevaletudo) June 5, 2023

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Розробники позиціонують цю машину як БМПВ, тобто важку БМП. Однак на опублікованому фото не видно десантного відділення для піхотинців.

Основа машини вогневої підтримки – корпус захопленого російського танка Т-62М. На модифікований корпус замість танкової башти встановити башту з 30-мм автоматичною гарматою, яку зняли з російської бойової машини піхоти БМП-2.

На верхню лобову частину корпусу та башту поставили блоки динамічно захисту “Контакт-1”, які мають підвищити захист машини від кумулятивних боєприпасів. Нижня лобова частина машини прикрита захисним екраном.



Машина отримала бортові броньовані металеві екрани для захисту верхньої частини корпусу, аж до кормової частини, де знаходиться двигун.

У ремонтників є кілька трофейних Т-62, які чекають черги на модернізацію. Також в роботі одночасно кілька БТР, БМП і МТЛБ.