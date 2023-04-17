Трофейний російський танк Т-90А, який помітили у США, поїде на військовий полігон у місті Абердин.

Фахівці розгадали, куди направляється затрофеєний українцями російський Т-90А, який помітили в Америці. Це стало зрозуміло завдяки транспортувальній етикетці, повідомляє “Мілітарний”.

Нещодавно вантажівку з Т-90А помітили на стоянці у Луїзіані. Кінцевим одержувачем на етикетці є Aberdeen Test Center (“Абердинський випробувальний центр”).

Етикетка на стволі трофейного російського танка Т-90А у США, який прибув з України. Квітень 2023. США. Фото: thedrive.com

Цей полігон – провідне агентство Пентагону з випробувань військової техніки, який дає американським військовим важливу інформацію. На ньому випробовують, навчаються, моделюють, симулюють та експериментують в наземному бою, стрільбі прямим наведенням. світового класу.

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Цілком очевидно, що Т-90А їдуть до Абердина для випробувань. Можливо, він стане мішенню для американських озброєнь, зокрема, танків Abrams. Це дозволить перевірити їх перед відправкою в Україну, де російська та американська техніка зіткнеться в реальних боях.

Втім, офіційно не розголошується як і для чого російський танк, який міг посилити українські Збройні Сили, потрапив до Сполучених Штатів.

Також не виключено, що потім Т-90А стане експонатом на виставці, яка демонструватиме американцям знищену та захоплену військову техніку, яку Росія використовує у війні з Україною.

Цей російський Т-90А був захоплений українськими силами у вересні 2022 року у районі села Курилівка на Харківщині. Під час контрнаступу на Харківщині танк перейшов до української 92-ї окремої механізованої бригади.