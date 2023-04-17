Трофейный российский танк Т-90А, который был замечен в США, поедет на военный полигон в городе Абердин.

Специалисты разгадали, куда направляется затрофеенный украинцами российский Т-90А замеченный в Америке. Это стало понятно благодаря транспортировочной этикетке, сообщает "Милитарный".

Недавно грузовик с Т-90А был замечен на стоянке в Луизиане. Конечным получателем на этикетке является Aberdeen Test Center (Абердинский испытательный центр).

Этикетка на стволе трофейного российского танка Т-90А в США, прибывшего из Украины. Апрель 2023 года. США. Фото: thedrive.com

Этот полигон – ведущее агентство Пентагона по испытаниям военной техники, которое дает американским военным важную информацию. На нем испытывают, учатся, моделируют, симулируют и экспериментируют в наземном бою, стрельбе прямой наводкой.

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Совершенно очевидно, что Т-90А везут в Абердин для испытаний. Возможно, он станет мишенью для американских вооружений, в частности танков Abrams. Это позволит проверить их перед отправкой на Украину, где российская и американская техника столкнется в реальных боях.

Впрочем, официально не разглашается, как и для чего российский танк, который мог усилить украинские Вооруженные Силы, попал в Соединенные Штаты.

Также не исключено, что потом Т-90А станет экспонатом на выставке, которая будет демонстрировать американцам уничтоженную военную технику, используемую Россией в войне с Украиной.

Этот российский Т-90А был захвачен украинскими силами в сентябре 2022 года в районе села Куриловка Харьковской области. Во время контрнаступления на Харьковщине танк перешел в украинскую 92-ю отдельную механизированную бригаду.