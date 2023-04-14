Пока неизвестно, зачем его туда привезли.

Один из пользователей соцсети Reddit опубликовал фото российского танка Т-90А, стоявшего на платформе на одной из стоянок в штате Луизиана (США). Эксперты из Милитарного рассмотрели эту машину и могут точно сказать, откуда она взялась. А вот цель появления этого трофея в США пока неизвестна.

Также интересно как бойцы ВСУ уничтожили новейший российский танк "Прорыв"

Именно этот российский танк Т-90 был захвачен силами обороны Украины во время боевых действий в прошлом году, утверждают исследователи. По данным информационного портала “Тиск”, этот танк принадлежал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ, которая участвует в полномасштабной войне против Украины в составе российских оккупационных войск. Захватила его 92 отдельная механизированная бригада ВСУ, это произошло 25 сентября 2022 года в селе Куриловка в Купянском районе Харьковской области.

Зачем трофейный танк Т-90 привезли в США, можно только догадываться. Едва ли Пентагон разберет его на винтики с целью изучать "передовые российские достижения". Если бы американские военные действительно хотели исследовать российский танк, он бы не стоял на общей стоянке на открытом прицепе. К тому же у Т-90 нет новейших технологий – это лишь модернизация советского танка Т-72Б, тем более что его сняли с производства еще в 2011 году.

Возможно, этот Т-90А станет экспонатом на выставке уничтоженной и захваченной военной техники, используемой Россией в захватнической войне с Украиной.

Подобные выставки уничтоженной техники оккупантов украинская сторона проводит в разных странах Европы, похоже, такая экспозиция появится и в Соединенных Штатах.