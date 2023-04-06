Боевую машину сначала подбили из российского ПТРК, а затем "добили" из дрона.

В сеть выложили видео от 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ о том, как они уничтожили новейший танк Т-90М “Прорыв” российских оккупационных войск.

“Демилитаризация” танка проходила в направлении Сватово-Кременная. Это по меньшей мере 18-й “Прорыв”, уничтоженный украинскими военными в ходе войны.



"Обнаружили цель, обездвижили, а затем добили" – так прокомментировали уничтожение вражеского танка в бригаде.

Читайте также: как российский танк "Прорыв" догорает под Бахмутом

Интересно, что российский танк был поражен из российского противотанкового ракетного комплекса ПТРК "Корнет". Из него нашим военным удалось подбить вражеский танк. Впрочем, после попадания экипаж боевой машины выбрался и скрылся.

Далее к утилизации танка привлекли беспилотник, сбросивший на Т-90М "Прорыв" два самодельных "коктейля "Молотова". Ведь в зоне активных боевых действий вражескую машину важно уничтожить или серьезно повредить, поскольку как есть большой риск того, что враг сможет в конце концов забрать эту технику и снова бросить в бой или же отправить на ремонт.

Согласно данным портала Oryx, это уже по меньшей мере 18 российский "Прорыв", уничтоженный с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, хотя первую такую машину "демилитаризовали" в мае прошлого года.