Бойову машину спочатку підбили з російського ПТРК, а потім "добили" з дрону.

В мережу виклали відео від 5-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ про те, як вони знищили новітній танк Т-90М "Прорив" російських окупаційних військ. “Демілітаризація” танку відбувалась на напрямку Сватове-Кремінна. Це щонайменше 18-ий “Прорив”, знищений українськими військовими в ході війни.



"Виявили ціль, знерухомили, а потім добили" – так прокоментували знищення ворожого танка в бригаді.

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Цікаво, що російський танк було уражено з російського ж протитанкового ракетного комплексу ПТРК "Корнет". Завдяки йому нашим військовим вдалося підбити ворожий танк. Втім, після влучання екіпаж бойової машини вибрався та втік.

Далі до утилізації танка залучили безпілотник, який скинув на Т-90М "Прорыв" два саморобних "коктейлі "Молотова". Адже в зоні активних бойових дій ворожу машину важливо знищити або серйозно пошкодити, бо є великий ризик того, що ворог зрештою зможе забрати цю техніку і знову кинути в бій або ж відправити на ремонт.

Згідно з даними порталу Oryx, це вже щонайменше 18 російський "Прорыв", який було знищено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, хоча першу таку машину “демілітаризували” у травні минулого року.