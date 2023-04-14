Поки що невідомо, для чого його туди привезли.

Один з користувачів соцмережі Reddit опублікував фото російського танка Т-90А, який стояв на платформі на одній зі стоянок в штаті Луїзіана (США). Експерти з Мілітарного роздивились цю машину та можуть точно сказати, звідки вона взялась. А от мета появи цього трофею в США поки що невідома.

Також цікаво як бійці ЗСУ знищили новітній російський танк "Прорив"

Саме цей російський танк Т-90 був захоплений Силами оборони України під час бойових дій у минулому році, стверджують дослідники. За даними інформаційного порталу “Тиск”, цей танк належав 27-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді ЗС РФ, яка бере участь у повномасштабній війні проти України у складі російських окупаційних військ. Захопила його 92 окрема механізована бригада ЗСУ, це сталося 25 вересня 2022 року в селі Курилівка, що в Куп’янському районі Харківської області.

Для чого трофейний танк Т-90 привезли у США, можна лише здогадуватись. Навряд чи Пентагон розбере його на гвинтики з метою вивчати "передові російські досягнення". Якби й справді американські військові хотіли б дослідити російський танк, він би не стояв на загальній стоянці на відкритому причепі. До того ж в Т-90 немає новітніх технологій – це лише модернізація радянського танка Т-72Б, тим більше що його зняли з виробництва ще у 2011 році.

Можливо, цей Т-90А стане експонатом на виставці знищеної та захопленої військової техніки, яку Росія використовує у загарбницькій війні з Україною.

Подібні виставки знищеної техніки окупантів українська сторона проводить у різних країнах Європи, тож схоже, що така експозиція з’явиться й у Сполучених Штатах.