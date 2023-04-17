Если в России устаревшие советские танки снимают с консервации и после минимальных работ бросают в бой, то в Украине из них производят совсем другие машины.

В Украине на базе Т-64 производят ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) и применяют в районе Бахмута и других направлениях фронта. Видео с использованием подобной машины было показано в социальной сети.

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В частности, на видео видно, что такое БРЭМ применили во время дорожно-транспортного происшествия. Она помогла бронетранспортеру МТ-ЛБ, застрявшему у дороги.

В ходе модификации танк Т-64 потерял свою башню, однако получил надстройку, частично закрытую блоками динамической защиты "Контакт-1". Также машина оснащена боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом и дымовыми гранатометами. В задней части установлена тяговая лебедка, которую защитили бронированными бортами.

Кроме того, известно, что украинские волонтеры перерабатывают захваченные российские танки Т-62 под бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

В частности, недавно переработанный под БРЭМ танк передали 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде, захватившей Т-62 на Херсонщине. Устаревшему советскому танку отпилили пушку и установили специальное оборудование.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе Т-62