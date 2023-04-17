Якщо у Росії застарілі радянські танки знімають з консервації та після мінімальних робіт кидають у бій, то в Україні з них роблять зовсім інші машини.

В Україні на базі Т-64 роблять ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ) та застосовують у районі Бахмута й на інших напрямках фронту. Відео з застосуванням подібної машини показали у соціальній мережі.

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Зокрема, на відео видно, що таку БРЕМ застосували під час дорожньо-транспортної пригоди. Вона допомогла бронетранспортеру МТ-ЛБ, який застряг біля дороги.

У ході модифікації танк Т-64 втратив свою башту, проте отримав надбудову, частково закриту блоками динамічного захисту “Контакт-1”. Також машину оснащено бойовим модулем з великокаліберним кулеметом та димовими гранатометами. У задній частині встановлена тягова лебідка, яку захистили броньованими бортами.

Окрім того, відомо про те, що українські волонтери переробляють захоплені російські танки Т-62 під броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

Зокрема, нещодавно перероблений танк під БРЕМ передали 128-мій окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді, яка захопила Т-62 на Херсонщині. Застарілому радянському танку відпиляли гармату та встановили спеціальне обладнання.

Броньована ремонтно-евакуаційна машина на базі Т-62