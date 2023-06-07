Законсервовані танки Т-64 будуть ремонтувати, оснащувати сучасним озброєнням та відправляти на передову.

Державні підприємства VOP CZ та "Укроборонпром" розпочнуть спільний ремонт українських танків Т-64, які потім вирушать на поле бою, повідомляє Міноборони Чехії.

Ремонт відбуватиметься на Новоїчинському військово-ремонтному підприємстві. З міркувань безпеки точна кількість техніки, яка пройде капітальний ремонт у Чехії протягом найближчих місяців, не може бути названа, адже танки вирушать безпосередньо на поле бою.

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До кінця цього року працівники VOP CZ повинні відремонтувати невизначену кількість машин Т-64, ще радянського виробництва. Танки простояли на зберіганні десятки років і потребують повного демонтажу, заміни багатьох запчастин та повного відновлення боєздатності.

Модернізація буде здійснюватися під технічним наглядом фахівців української сторони, за її безпосередньої участі. Танки будуть оснащені засобами оптичної системи спостереження, покращеним зв'язком тощо.

Угода про створення спільного оборонного кластера з Чехією, яку Укроборонпром та Агентство міжурядового оборонного співробітництва (AMOS) уклали наприкінці минулого року, включає виробництво військової техніки, збільшення виробництва боєприпасів різних калібрів (як на існуючих потужностях, так і новостворених на захищених майданчиках), розвиток сервісних вузлів для обслуговування та ремонту зенітного озброєння, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

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