Это колесные машины класса MRAR, сделанные на базе Ford F-550 с колесной формулой 4×4.

Правительство Германии закупает для Украины 66 новых бронемашин для транспортировки военных на поле боя. До последнего было непонятно, какие именно бронемашины поступят в Украину – большинство экспертов полагало, что это будут БТР Fuchs (производитель Rheinmetall). Однако на самом деле закупили совсем другие машины.

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Немецкий BILD утверждает, что основной контракт для Украины получила не дюссельдорфская компания Rheinmetall, а фленсбургская FFG.

В ответ на запрос журналистов Федеральное министерство обороны заявило: "После оценки имеющихся предложений мы выбрали продукцию FFG в качестве наиболее экономичного решения, к тому же эти машины можно быстро получить".

В министерстве пояснили: "Это бронетранспортер FFG (FFG APC). Подрядчик, компания FFG, предоставит 66 машин, заказанных по контракту. Новые машины имеют чрезвычайную проходимость по бездорожью, поэтому они будут развернуты в Украине в качестве защищенной боевой машины пехоты для транспортировки войск”.

Среди причин закупки именно этих машин – поставка в Украину должна начаться в конце 2023 года, а также то, что украинская армия уже использует до 100 БАТТ UMG с конца 2022 года. Но главное – она существенно дешевле бронемашины Fuchs, где-то в шесть раз! Решающим фактором в пользу FFG, по словам правительственных источников, является "экономия средств налогоплательщиков".

БТР FFG – это лицензированная американская бронемашина BATT UMG, которая сейчас по лицензии делается в Германии на заводах FFG.

Бронированный автомобиль класса MRAR на базе Ford F-550 с колесной формулой 4×4 весит десять тонн. Она может перевозить до восьми солдат в дополнение к двум членам экипажа.

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Помимо FFG APC, компания из Фленсбурга получила государственный контракт на поставку в Украину гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206.

На этот раз уже 64 многоцелевых машин для перевозки войск и материальных средств (шведского производства, компания Hägglund) будут предоставлены из промышленных запасов компании FFG. Они были приведены в рабочее состояние для выполнения заказа в поддержку Украины. Часть транспортных средств выйдет из бывших запасов Бундесвера.