Це колісні машини класу MRAR, створені на базі Ford F-550 з колісною формулою 4×4.

Уряд Німеччини закуповує для України 66 новітніх бронемашин для транспортування військових на поле бою. До останнього було незрозуміло, які саме бронемашини надійдуть в Україну – більшість експертів вважала, що це будуть БТР Fuchs (виробник Rheinmetall). Однак насправді закупили зовсім інші машини.

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Німецька BILD стверджує, що основний контракт для України отримала не дюссельдорфська компанія Rheinmetall, а фленсбурзька FFG.

У відповідь на запит журналістів Федеральне міністерство оборони заявило: "Після оцінки наявних пропозицій ми вибрали продукцію FFG як найбільш економічне рішення, до того ж ці машини можна швидко отримати".

У міністерства пояснили: "Це бронетранспортер FFG (FFG APC). Підрядник, компанія FFG, надасть 66 машин, замовлених за контрактом. Нові машини мають надзвичайну прохідність бездоріжжям, тому вони будуть розгорнуті в Україні в якості захищеної бойової машини піхоти для транспортування військ (батальйонного рівня)”.

Серед причин закупівлі саме цих машин – поставка в Україну має розпочатися вже наприкінці 2023 року, а також те, що українська армія вже використовує до 100 БАТТ UMG з кінця 2022 року. Але головне – вона суттєво дешевша за бронемашини Fuchs, десь у шість разів! Вирішальним фактором на користь FFG, за словами урядових джерел, є "економія коштів платників податків".

БТР FFG – це ліцензована американська бронемашина BATT UMG, яку зараз за ліцензією роблять у Німеччині на заводах FFG.

Броньований автомобіль класу MRAR на базі Ford F-550 з колісною формулою 4×4 важить десять тонн. Вона може перевозити до восьми солдатів на додаток до двох членів екіпажу.

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Крім FFG APC, компанія з Фленсбурга отримала державний контракт на поставку в Україну гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206.

Цього разу вже 64 багатоцільові машини для перевезення військ і матеріальних засобів (шведського виробництва, компанія Hägglund) будуть надані з промислових запасів компанії FFG. Вони мають бути приведені в робочий стан для виконання замовлення на підтримку України. Частина транспортних засобів надыйде з колишніх запасів Бундесверу.