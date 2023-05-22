Про це в інтерв’ю Bild повідомив президент Rheinmetall Армін Паппергер.
Німецький концерн Rheinmetall планує разом з ДК “Укроборонпром” виробляти в Україні бронетранспортери Fuchs.
“Ми почнемо з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів екстреної допомоги й хочемо якомога швидше почати виготовляти броньовані транспортні засоби, наприклад, транспортні машини Fuchs”, – сказав Паппергер.
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Паппергер також сказав, що Україну цікавлять сучасний бойовий танк Panther та БМП Lynx.
“Але першим кроком є забезпечення гострих потреб країни в обороніі”, – зазначив керівник Rheinmetall.
Президент Rheinmetall Армін Паппергер. Фото: Bild
На запитання, чи не боїться він відкривати виробництво в Україні з огляду на ракетні удари Росії, він відповів: “Україна має ефективні засоби захисту від нападів на чутливі цілі, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові підприємства також працюють і в разі пошкодження негайно ремонтуються”.
Нагадаємо, у травні державний концерн “Укроборонпром” і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства.
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Що таке БТР Fuchs
Німецький бронетранспортер Fuchs розроблений компанією Daimler-Benz, однак пізніше був доопрацьований концерном Rheinmetall.
Fuchs був другим колісним броньованим автомобілем, який надійшов на озброєння Бундесверу. Він призначений для транспортування військ, як інженерний транспорт, для біологічної чи хімічної розвідки й радіоелектронної боротьби.
Компанія Rheinmetall MAN Military Vehicles та її попередники виготовили 1236 одиниць Fuchs 1, в основному для німецької армії. Подальший розвиток конструкції спричинив створення Fuchs 2, вперше показаного у 2001 році.
У 2022 році Rheinmetall представив новий бронетранспортер Fuchs Evolution з колісною формулою 6×6. Fuchs Evolution – це глибока модернізація нового покоління.
Бронетранспортер Fuchs Evolution від Rheinmetall. Фото зі сторінки компанії
Абсолютно новий Fuchs від Rheinmetall має більшу потужність та мобільність, простір та значне корисне навантаження.