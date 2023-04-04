Офіційних повідомлень про це не було, однак існує один "витік" інформації.

Німецький концерн Rheinmetall заявив про розгортання за 17 км від кордону з Україною сервісно-логістичного центру для обслуговування західної бронетехніки для ЗСУ. Центр розташують в румунському місті Сату-Маре.

Німецький оборонний гігант перелічив, що саме буде обслуговуватись в Румунії: британські танки Challenger 2, німецькі Leopard 2 та БМП Marder, а також бронетранспортери Fuchs.

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Згадка БТР Fuchs в переліку бойових машин, які потрібно ремонтувати “видає” можливість їх постачання в Україну. Адже раніше ніхто з офіційних джерел Німеччини не говорив про ці машини.

Цих машин не мають на озброєнні ні Румунія, ні інші сусідні країни. Тож припущення лише одне: БТР Fuchs мають бути на озброєнні України. І хоча це недосконалі та старі машини, вони можуть використовуватись для перевезення бійців ЗСУ в зону бойових дій.

Fuchs масово вироблявся у Німеччині з 1979 до 1986 року. Тобто наймолодшій машині 36 років. The Military Balance 2022 говорить, що на початок минулого року бундесвер мав у своєму розпорядженні 359 бронемашин Fuchs усіх варіантів.

Базовий варіант не має протимінного захисту, оснащений лише протикульовою бронею та озброєний кулеметом MG3 без жодного захисту для стрільця. За досвідом боїв в Афганістані у 2000-х роках, до 270 машин Fuchs пройшли модернізацію до стандарту 1A8 – на них поставили бронещит для кулеметника з MG3, додатковий керамічні елементи на броню та сидіння з протимінним захистом, оглядові відеокамери, покращену підвіску та силову установку.

У серпні 2021 року концерн Rheinmetall отримав від Міноборони Німеччини замовлення вартістю 250 мільйонів євро на модернізацію до 2023 року неназваної кількості БТР Fuchs до стандарту Fuchs 2, головний елемент – установка системи активного захисту Strike Shield для протидії усім наявним на сьогодні типам протитанкових ракет.