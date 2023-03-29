Міністр оборони України Олексій Резніков особисто зробив тест-драйв перших німецьких БМП, які надійшли Україні.
Міністр оборони України Олексій Резніков показав на відео у Twitter німецькі БМП Marder, які прибули в Україну.
“Marder – чудовий приклад німецької якості. Я сам пробував. З нетерпінням чекаємо скорого приручення Leopard. Мені подобається, як вони ревуть!“, – написав Олексій Резніков. Бронетехніку отримали бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ.
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Всього уряд країни передав Силам оборони України 40 одиниць цієї техніки.
БМП Marder створена у 60-х роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення збройних сил ФРН.
Вона озброєна 20-мм автоматичною гарматою RH 202 та спареним з нею 7,62-мм кулеметом MG3, встановленим на лафеті зверху двомісної башти. Гармата Rh 202 заряджається патронами 20×139 мм.
Машина може перевозити 10 осіб, включаючи трьох членів екіпажу. Командир і навідник знаходяться в башті, а механік-водій попереду корпусу зліва (по ходу руху). Бойове відділення розташоване в середній частині корпусу БМП.