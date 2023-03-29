Міністр оборони України Олексій Резніков особисто зробив тест-драйв перших німецьких БМП, які надійшли Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков показав на відео у Twitter німецькі БМП Marder, які прибули в Україну.

“Marder – чудовий приклад німецької якості. Я сам пробував. З нетерпінням чекаємо скорого приручення Leopard. Мені подобається, як вони ревуть!“, – написав Олексій Резніков. Бронетехніку отримали бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Також цікаво яка ще броньована техніка засвітилась у десантників

Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the 🇩🇪 people! 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/uTE8hwewpV — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023



Всього уряд країни передав Силам оборони України 40 одиниць цієї техніки.

БМП Marder створена у 60-х роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення збройних сил ФРН.

Вона озброєна 20-мм автоматичною гарматою RH 202 та спареним з нею 7,62-мм кулеметом MG3, встановленим на лафеті зверху двомісної башти. Гармата Rh 202 заряджається патронами 20×139 мм.

Машина може перевозити 10 осіб, включаючи трьох членів екіпажу. Командир і навідник знаходяться в башті, а механік-водій попереду корпусу зліва (по ходу руху). Бойове відділення розташоване в середній частині корпусу БМП.