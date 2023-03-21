Скільки саме машин надав Бундесвер в цій партії поставок, не повідомляється.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі повідомив про передачу Україні партії БМП Marder, передає CNN.

Глава німецького оборонного відомства розповів про хід тренувань українських військових на комплексах ППО та освоєння бійцями ЗСУ західної бронетехніки.

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“На даний час понад 1000 українських солдатів проходять підготовку на комплексах протиповітряної оборони, на танках Leopard, і на БМП Marder”, – сказав Пісторіус.

Міністр також додав, що бойові машини піхоти Marder перебувають на шляху до України.

Модернізовані БМП "Marder" на підприємстві Rheinmetall. Червень 2022. Фото: Bild



Нагадуємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден у телефонній розмові 5 січня домовилися про передачу Україні важкої бойової техніки. Німеччина тоді заявила про готовність поставити Україні БМП Marder та комплекси протиповітряної оборони Patriot.

Йшлося про 40 одиниць Marder, а також організацію навчання на цих машинах для українських військових. Плани ФРН передбачають, що 20 бойових машин піхоти надійдуть з Бундесверу, а ще 20 – від оборонного концерну Rheinmetall.

Пізніше колишня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що бойові машини піхоти мають надійти до кінця березня.

Перші військовослужбовці Збройних сил України прибули до ФРН для навчання на бойових машинах піхоти (БМП) Marder 26 січня. Про це повідомили німецькі ЗМІ.

БМП Marder

БМП Marder створена у 60-х роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення збройних сил ФРН. Вона озброєна 20-мм автоматичною гарматою RH 202 та спареним з нею 7,62-мм кулеметом MG3, встановленим на лафеті зверху двомісної башти. Гармата Rh 202 заряджається патронами 20×139 мм.

Машина може перевозити 10 осіб, троє із яких – члени екіпажу. Командир і навідник знаходяться в башті, а механік-водій попереду корпусу зліва (по ходу руху). Бойове відділення знаходиться у середній частині корпусу БМП.