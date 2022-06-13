Щоправда, поки що невідомо, чи потраплять вони в Україну.

Німецький військовий завод Rheinmetall підготував перші БМП Marder для передачі Україні або Греції. Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер. “Ми займаємося ремонтом 100 бронетранспортерів Marder, перші машини вже готові“, – розповів генеральний директор Rheinmetall.

Київ неодноразово просив Німеччину про постачання бойових машин, щоб мати можливість захистити себе від нападу Росії.

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Оскільки Бундесвер замінює ці бойові машини піхоти на нові бронемашини “Puma”, виробництво “Marder” поступово припиняється.

Модернізовані бойові машини "Marder" на підприємстві Rheinmetall. Червень 2022. Фото: Bild



Зараз концерн Rheinmetall проводить модернізацію бойових машин піхоти, які може отримати Україна.



Тільки федеральний уряд Німеччини вирішує, коли й куди мають бути доставлені бронемашини.

Швидше за все, німецький уряд віддасть бойові машини “Marder” Греції в обмін на радянські БМП-1, які отримає Україна.

БМП-1 армії Греції. Фото з відкритих джерел



Раптовий інтерес до “Marder” став несподіваною вдачею для Rheinmetall. Німецькій бойовій машині вже понад 50 років, яка раптово знову стала потрібною через війну в Україні.

Нагадаємо, греки хочуть здати свої радянські бронемашини тільки тоді, коли всі 50 німецьких “Marder” будуть доставлені у Грецію, але це може тривати до осені чи зими. Зараз майже з усіма системами озброєння, які обіцяла Німеччина Україні, є серйозні проблеми, окрім кількох вийнятків.