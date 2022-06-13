Правда, пока неизвестно, попадут ли они в Украину.

Немецкий военный завод Rheinmetall подготовил первые БМП Marder для передачи Украине или Греции. Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. "Мы занимаемся ремонтом 100 бронетранспортеров Marder, первые машины уже готовы", – рассказал генеральный директор Rheinmetall.

Киев неоднократно просил Германию о поставках боевых машин, чтобы защитить себя от нападения России.

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Поскольку Бундесвер заменяет эти боевые машины пехоты на новые бронемашины Puma, производство Marder постепенно прекращается.

Модернизированные боевые машины Marder на предприятии Rheinmetall. Июнь 2022. Фото: Bild



Сейчас концерн Rheinmetall производит модернизацию боевых машин пехоты, которые может получить Украина.

Только федеральное правительство Германии решает, когда и куда должны быть доставлены бронемашины.

Скорее всего, немецкое правительство отдаст боевые машины Marder Греции в обмен на советские БМП-1, которые получит Украина.

БМП-1 армии Греции. Фото из открытых источников



Внезапный интерес к Marder стал неожиданной удачей для Rheinmetall. Немецкой боевой машине уже более 50 лет, внезапно вновь ставшей нужной из-за войны в Украине.

Напомним, греки хотят сдать свои советские бронемашины только тогда, когда все 50 немецких Marder будут доставлены в Грецию, но это может продолжаться до осени или зимы. Сейчас почти со всеми системами вооружения, которые обещала Германия Украине, есть серьезные проблемы, кроме нескольких исключений.