Сколько именно машин предоставил Бундесвер в этой партии поставок, не сообщается.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе сообщил о передаче Украине партии БМП Marder, передает CNN.

Глава немецкого оборонного ведомства рассказал о ходе тренировок украинских военных на комплексах ПВО и освоении бойцами ВСУ западной бронетехники.

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"В настоящее время более 1000 украинских солдат проходят подготовку на комплексах противовоздушной обороны, на танках Leopard, и на БМП Marder", - сказал Писториус.

Министр также добавил, что боевые машины пехоты Marder находятся по пути в Украину.

Модернизированные БМП "Marder" на предприятии Rheinmetall. Июнь 2022. Фото: Bild



Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре 5 января договорились о передаче Украине тяжелой боевой техники. Германия тогда заявила о готовности поставить Украине БМП Marder и комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Речь шла о 40 единиц Marder, а также организации обучения на этих машинах для украинских военных. Планы ФРГ предполагают, что 20 боевых машин пехоты поступят из Бундесвера, а еще 20 – от оборонного концерна Rheinmetall.

Позже бывшая министер обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что боевые машины пехоты должны поступить до конца марта.

Первые военнослужащие Вооруженных сил Украины прибыли в ФРГ для обучения на боевых машинах пехоты (БМП) Marder 26 января. Об этом сообщили германские СМИ.

БМП Marder

БМП Marder создана в 60-х годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу вооруженных сил ФРГ. Она вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Пушка Rh 202 заряжается патронами 20×139 мм.

Машина может перевозить 10 человек, трое из которых – члены экипажа. Командир и наводчик находятся в башне, а механик-водитель впереди корпуса слева (по ходу движения). Боевое отделение находится в средней части корпуса БМП.