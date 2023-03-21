Норвегия передала для ВСУ танки Leopard 2, бронированные инженерные машины и другое оборудование.

Военная помощь Норвегии, загруженная на украинский самолет, включает восемь танков Leopard 2A4NO, две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 и две инженерные машины NM189 Ingeniorpanservogn. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Норвегии.

Вместе с техникой ВСУ получат детали к ней и боеприпасы.

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Норвежские БРЕМ Bergepanzer 2 и инженерные машины NM189 Ingeniorpanservogn подготовлены к транспортировке. Фото: Вооруженные силы Норвегии.

Решение о передаче Украине восьми основных боевых танков Leopard 2А4NO и четырех машин обеспечения правительство Норвегии приняло 15 февраля. Впоследствии министр обороны страны Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия выделит 24,5 миллиона долларов на боеприпасы и запчасти для танков Leopard 2.

Сейчас, по данным Вооруженных сил Норвегии, танки доставлены в места подготовки украинского личного состава в Польше. Сейчас в Польше украинских танкистов Leopard 2 обучают в рамках тренировочной миссии UNIFIER, основанной Канадой.

M189 Ingeniorpanservogn

NM189 – инженерная машина, разработанная на базе танка Leopard 1 в 1995 году для Норвегии. Первые машины были опробованы в 1999 году, в том числе во время миротворческой операции в Косово. К 2001 году все 22 заказанных машины были поставлены норвежской армии.

Экипаж из двух человек, в состав которого входят водитель и командир, размещается в двух половинах рубки. Машина вооружена 12,7-мм пулеметом и 8 дымовыми установками.

Инженерная машина оснащена отвалом и гидравлической стрелой с ковшом. Стрела установлена посредине передней части машины и размещается между двумя половинами рубки. Стрелу можно использовать как кран.

Инженерная машина оснащена двумя тросовыми лебедками, каждая с тяговым усилием до 9 тонн. С помощью шкивов максимальная сила тяги достигает 60 тонн. Длина троса – 200 метров. В состав инженерного комплекса также входит электросварочное и режущее оборудование.

Инженерная машина может оснащаться установкой разминирования (MICLIC), которая может быть размещена на бронированном корпусе для расчистки аллей в минных полях.