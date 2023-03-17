Передовых технологий они там не увидели. В сущности, "Прорыв" оказался очередной модернизацией танка Т-72.

Центр исследований трофейного, перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ провели брифинг, посвященный конструкции новейшего российского танка Т-90М "Прорыв". Впрочем, это не совсем новая модель, а скорее модернизация Т-72. Название Т-90 он получил исключительно по политическим мотивам, ведь при разработке назывался Т-72БУ (или "объект 188").

Несколько таких машин уже были захвачены Вооруженными Силами Украины в качестве трофеев, окончательно потеряно около 15 единиц Т-90М. Это стало причиной уменьшения их использования оккупантами во избежание репутационных потерь.

В общей сложности было выпущено около сотни Т-90М "Прорыв", а за последнее время из стен завода вышло только из 10 танков этой модели.

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Один из главных конструктивных недостатков Т-90М – большая масса, что вызвано попыткой нарастить защиту от современных боеприпасов. Вместо этого компенсировать рост веса увеличением мощности двигателя не смогли.

На Т-90М установлен двигатель В-92С2Ф с мощностью в 1130 л.с., базирующийся еще на двигателе В-2, устанавливаемом на советском Т-34. Последовательная модернизация этого агрегата происходит с 30-х годов прошлого века. В сущности, она заключается в установке на каждой версии более мощной турбины. Однако в реальной эксплуатации это не только приводит к уменьшению моторесурса, но и постоянным "турбоям" – когда топливо уже дошло до двигателя, но не успевает сгореть и раскрутить турбину.

При жаре температур двигатель теряет 30% своей мощности, что прямо влияет на реальные ходовые возможности машины.

Место командира танка Т-90М

Украинские специалисты установили, что такое система управления огнем "Калина", которая установлена в Т-90М. Несмотря на то, что в РФ эта система выдается как собственная разработка, ее анализ продемонстрировал то, что все ее критические компоненты содержат западные микросхемы и другие компоненты.

Основным прицелом Т-90М является достаточно современная система "Сосна-У", однако она не устанавливается в другие модернизации советских машин, такие как Т-72Б3 и Т-80БВМ, ведь в ней много западных подсанкционных элементов. Теперь она была заменена на вдвое более слабую 1ПН-96МТ-02. Таким образом, возможность производства "Калины" условного образца до 2022 года представляется в дальнейшем сомнительным.

В общем с микроэлектроникой в военной индустрии РФ большие трудности, ибо из-за отсутствия доступа к микросхемам надлежащего класса русская военная индустрия употребляет составляющие гражданского назначения, которые не обеспечивают необходимый уровень устойчивости от отказов.

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Анализ средств связи "Прорыва" дал ответ на вопрос, почему российские танкисты испытывают проблемы с коммуникацией между машинами и подразделениями. Как оказалось, средства связи выполнены без соблюдения требований устойчивости к влаге, из-за чего контакты начинают окисляться, укорачиваться и в конце концов выходить из строя. И теперь стало понятно, почему даже на "пропагандистских" видео российские танкисты для связи вылезают из башни и используют портативные радиостанции.



Но это далеко не единственная ситуация, когда танкисты на Т-90М должны вылезать из танка даже в боевых условиях. В частности, конструкторы Т-90М переработали автомат зарядки и боеукладки, чтобы уменьшить вероятность детонации боеприпасов.

Хотя на самом деле никаких изменений автомата зарядки обнаружено не было, он именно такой, как на Т-72. В то же время часть боеприпасов действительно перенесли в нишу, но организовать их подачу в боевое отделение не смогли. Поэтому для того, чтобы достать 18 дополнительных снарядов, необходимо вылезть из машины и руками их передать в боевое отделение.