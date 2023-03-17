Кількість цих машин не уточнюється.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в Україну «щойно прибули» обіцяні бойові броньовані машини. Деякі із них вже відправили на передову.

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«Я розглядаю варіанти, як ми можемо провести другу хвилю поставок. Я готую низку рішень для президента республіки, тому що українці дуже вправно користуються цією бронетехнікою», – наголосив Лекорню.

У лютому міністр теж не називав, скільки таких машин отримає Україна, щоб «не надавати жодної стратегічної для Росії інформації».



Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню

Про те, що Україна отримає AMX-10RC, стало відомо на початку січня. Тоді Франція також пообіцяла передати бронетранспортери ACMAT Bastion.

Також у лютому повідомлялось, що Франція відправила в Україну першу партію з 14 бойових броньованих машин AMX-10RC. Зазначалося, що українські екіпажі вже пройшли програму навчання з використання цих машин. Їх тренували французькі інструктори в кавалерійській школі Сомюра.

За даними джерел видання Army Recognition, українські військові мають отримати 30 AMX-10RC.



Бронемашина AMX-10RC французьких військових. 2022 рік. Фото: NATO

Французьку бойову броньовану машину AMX-10RC виробляє компанія GIAT. Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність.

Їх можна використовувати для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти під час бою. Бронемашина має колісну формулу 6×6 та оснащена системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Тому бойова машина може ефективно ховатись у складній місцевості.

Вона озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою 105/47 F2 MECA, здатною стріляти на дальність до 2000 метрів. До боєкомплекту гармати входять власні боєприпаси калібру 105×527R, серед яких є бронебійні підкаліберні, кумулятивні та осколково-фугасні.