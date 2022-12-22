Військові показали французьку РСЗВ LRU.

Фотографію з французькою реактивною установкою LRU показав український військовий Олексій Кашпоровський. «LRU робить нечемних росіян хорошими», – зазначив український військовий.

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У листопаді міністр оборони Франції повідомив, що до України доставили дві реактивні установки LRU.

РСЗВ LRU (Lance-roquettes unitaire) – модернізація реактивної 227-мм 12-зарядної установки М270 на гусеничному шасі. Усього модернізацію за варіантом LRU пройшли 13 із 57 бойових машин РСЗВ французької армії. Не модернізовані відправлені на зберігання. Загалом Франція планує замінити свої M270 до 2027 року.

Ці 13 модернізованих машин були передані замовнику у 2011-2014 роках та входили до складу 1-го артилерійського полку.



У 2016 році французька армія застосувала модернізовані РСЗВ LRU проти терористів у Малі в ході проведення антитерористичної операції Barkhane.

Lance-roquettes unitaire оснащені модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS) та новою системою зв’язку.

Модернізовані установки призначені для застосування ракет М31 GMLRS. Крім того, у пусковій установці впроваджено електричні приводи наведення замість гідравлічних та покращено бронювання кабіни екіпажу.

Головною зброєю Lance-roquettes unitaire були придбані в США ракети Lockheed Martin М31А1 GMLRS (GMLRS-Unitary).