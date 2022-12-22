Военные показали французский РСЗО LRU.

Фотографию с французской реактивной установкой LRU показал украинский военный Алексей Кашпоровский. «LRU делает плохих россиян хорошими», – отметил украинский военный.

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В ноябре министр обороны Франции сообщил, что в Украину доставили две реактивные установки LRU.

РСЗО LRU (Lance-roquettes unitaire) – модернизация реактивной 227-мм 12-зарядной установки М270 на гусеничном шасси. Всего модернизацию по варианту LRU прошли 13 из 57 боевых машин РСЗО французской армии. Не модернизированы отправлены на хранение. В целом Франция планирует заменить свои M270 к 2027 году.

Эти 13 модернизированных машин были переданы заказчику в 2011-2014 годах и входили в состав 1-го артиллерийского полка.



В 2016 году французская армия применила модернизированные РСЗО LRU против террористов в Мали в ходе проведения антитеррористической операции Barkhane.

Lance-roquettes unitaire оснащены модернизированной системой управления огнем EFCS, новой навигационной системой (с использованием GPS) и новой системой связи.

Модернизированные установки предназначены для применения ракет М31 GMLRS. Кроме того, в пусковой установке внедрены электрические приводы наведения вместо гидравлических и улучшено бронирование кабины экипажа.

Главным оружием Lance-roquettes unitaire были приобретены у США ракеты Lockheed Martin М31А1 GMLRS (GMLRS-Unitary).