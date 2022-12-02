З'явилось перше відео використання турецької високоточної зброї з лазерним наведенням TRLG-230 в Україні.
В мережах Твітер та Телеграм з’явилось перше відео пуску ракет з турецької системи залпового вогню TRLG-230 в Україні. Офіційно про поставки цих систем не було повідомлено нічого, однак канал Oryx писав про це кілька днів тому.
На відео видно, що система запуску ракет базується на російському КамАЗі. Також помітно, що пускова установка, на відміну від західних аналогів, невелика за розмірами. Саме тому фахівці вважають, що пуск ракети на відео здійснений з турецького TRLG-230. Аналогічні системи були використані в азербайджансько-армянському конфлікті у 2020 році.
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Скільки саме турецьких TRLG-230 було поставлено в Україну, невідомо. Однак раніше повідомлялось, що в Україну були завезені високоточні 230-мм керовані боєприпаси для цих РСЗО (їх кількість також коливається від 50 до 200 одиниць). Ці системи особливо ефективні у поєднанні з безпілотниками Bayraktar TB2, який може перебувати в повітрі 24 години та наводити на цілі в радіусі 75 км.
Цікаво, що ракетний модуль встановлений на бойовому шасі вантажівки виробництва КамАЗ, провідного російського виробника важкої техніки, який перебуває під міжнародними санкціями.
Модуль має шість 230-мм керованих ракет з дальністю стрільби від 20 до 70 кілометрів у варіантах із супутниковим та напівактивним лазерним наведенням.
Відео використання РСЗВ TRLG-230 з Bayraktar TB2:
Характеристики TRLG-230:
- Калібр – 230 мм
- Вага – 210 кг
- Маса бойової частини – 42 кг
- Радіус ефективного ураження бойової частини – до 55 м
- Радіус дії – 20-70 км.