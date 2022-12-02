З'явилось перше відео використання турецької високоточної зброї з лазерним наведенням TRLG-230 в Україні.

В мережах Твітер та Телеграм з’явилось перше відео пуску ракет з турецької системи залпового вогню TRLG-230 в Україні. Офіційно про поставки цих систем не було повідомлено нічого, однак канал Oryx писав про це кілька днів тому.

⚡️⚡️⚡️🇹🇷The first recorded use of the Turkish MLRS TRLG-230 in Ukraine. The Oryx project wrote about deliveries to our country a few days ago. Thanks to the reader for the video ❤️#Turkey #Ukraine️ #Kherson #UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/j1Tf6lnAR6 — Ukraine-Russia war (@UkraineRussia2) November 22, 2022

На відео видно, що система запуску ракет базується на російському КамАЗі. Також помітно, що пускова установка, на відміну від західних аналогів, невелика за розмірами. Саме тому фахівці вважають, що пуск ракети на відео здійснений з турецького TRLG-230. Аналогічні системи були використані в азербайджансько-армянському конфлікті у 2020 році.

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Скільки саме турецьких TRLG-230 було поставлено в Україну, невідомо. Однак раніше повідомлялось, що в Україну були завезені високоточні 230-мм керовані боєприпаси для цих РСЗО (їх кількість також коливається від 50 до 200 одиниць). Ці системи особливо ефективні у поєднанні з безпілотниками Bayraktar TB2, який може перебувати в повітрі 24 години та наводити на цілі в радіусі 75 км.

Цікаво, що ракетний модуль встановлений на бойовому шасі вантажівки виробництва КамАЗ, провідного російського виробника важкої техніки, який перебуває під міжнародними санкціями.

Модуль має шість 230-мм керованих ракет з дальністю стрільби від 20 до 70 кілометрів у варіантах із супутниковим та напівактивним лазерним наведенням.

Відео використання РСЗВ TRLG-230 з Bayraktar TB2:

Характеристики TRLG-230: