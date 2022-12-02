Появилось первое видео использования турецкого высокоточного оружия с лазерным наведением TRLG-230 в Украине.

В сетях Твиттер и Телеграмм появилось первое видео пуска ракет турецкой системы залпового огня TRLG-230 в Украине. Официально о поставках этих систем не было сообщено ничего, однако канал Oryx писал об этом несколько дней назад.

⚡️⚡️⚡️🇹🇷Впервые зафиксированное использование туркских MLRS TRLG-230 в Украине. Орикс проект собирается за уборки до наших дней в течение нескольких дней назад. Thanks to reader for video ❤️ #Turkey #Ukraine️ #Kherson #UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/j1Tf6lnAR6 — Ukraine-Russia war (@UkraineRussia2) November 22, 2022

На видео видно, что система запуска ракет базируется на российском КамАЗе. Также примечательно, что пусковая установка, в отличие от западных аналогов, невелика по размерам. Именно поэтому специалисты считают, что пуск ракеты на видео произведен с турецкого TRLG-230. Аналогичные системы были использованы в азербайджанско-армянском конфликте в 2020 году.

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Сколько именно турецких TRLG-230 было поставлено в Украину, неизвестно. Однако ранее сообщалось, что в Украину были ввезены высокоточные 230-мм управляемые боеприпасы для этих РСЗО (их количество также колеблется от 50 до 200 единиц). Эти системы особенно эффективны в сочетании с беспилотниками Bayraktar TB2, который может находиться в воздухе 24 часа и наводить цели в радиусе 75 км.

Интересно, что ракетный модуль установлен на боевом шасси грузовика производства КамАЗ, ведущего российского производителя тяжелой техники, находящегося под международными санкциями.

Модуль имеет шесть 230-мм управляемых ракет с дальностью стрельбы от 20 до 70 километров в вариантах со спутниковым и полуактивным лазерным наведением.

Видео использования РСЗО TRLG-230 вместе с Bayraktar TB2:

Характеристики TRLG-230: