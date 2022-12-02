Появилось первое видео использования турецкого высокоточного оружия с лазерным наведением TRLG-230 в Украине.
В сетях Твиттер и Телеграмм появилось первое видео пуска ракет турецкой системы залпового огня TRLG-230 в Украине. Официально о поставках этих систем не было сообщено ничего, однако канал Oryx писал об этом несколько дней назад.
На видео видно, что система запуска ракет базируется на российском КамАЗе. Также примечательно, что пусковая установка, в отличие от западных аналогов, невелика по размерам. Именно поэтому специалисты считают, что пуск ракеты на видео произведен с турецкого TRLG-230. Аналогичные системы были использованы в азербайджанско-армянском конфликте в 2020 году.
Также интересно , как зарекомендовали себя турецкие бронемашины Kirpi на поле боя в Украине.
Сколько именно турецких TRLG-230 было поставлено в Украину, неизвестно. Однако ранее сообщалось, что в Украину были ввезены высокоточные 230-мм управляемые боеприпасы для этих РСЗО (их количество также колеблется от 50 до 200 единиц). Эти системы особенно эффективны в сочетании с беспилотниками Bayraktar TB2, который может находиться в воздухе 24 часа и наводить цели в радиусе 75 км.
Интересно, что ракетный модуль установлен на боевом шасси грузовика производства КамАЗ, ведущего российского производителя тяжелой техники, находящегося под международными санкциями.
Модуль имеет шесть 230-мм управляемых ракет с дальностью стрельбы от 20 до 70 километров в вариантах со спутниковым и полуактивным лазерным наведением.
Видео использования РСЗО TRLG-230 вместе с Bayraktar TB2:
Характеристики TRLG-230:
- Калибр – 230 мм
- Вес – 210 кг
- Масса боевой части – 42 кг
- Радиус эффективного поражения боевой части – до 55 м
- Радиус действия – 20-70 км.