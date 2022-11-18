ЗСУ мають на озброєнні вже 50 Kirpi, які беруть активну участь у бойових діях, і найближчим часом повинні отримати ще 150 турецьких бронетранспортерів.

Збройні Сили України на полі бою активно використовують низку бронеавтомобілів, поставлених у рамках оборонної допомоги від різних країн. Серед них – MRAP Kirpi від турецької компанії BMC. Про те, як ця машина допомагає ЗСУ нищити рашистів, розповідають на відео.

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Бронемашина Kirpi доволі сучасна – була розроблена за стандартами НАТО і стала на озброєння турецької армії у 2014 році. Це важкий бронетранспортер класу MRAP із захистом від мін і засідок, призначений для транспортування особового складу. Забезпечує захист від бронебійних снарядів, мін, саморобної вибухівки та інших балістичних загроз до STANAG 4569 рівня 3.

Відгуки про ці машини позитивні. "Вони добре себе проявили. Ми за ][ допомогою вели наступальні дії. Вони зарекомендували себе на "відмінно". Були моменти, коли були обстріли і з танка, і з ПТРК – машини витримали", – розповідає військовослужбовець Антон.

Наші військові швидко засвоїли цю машину, вона зручна та проста в експлуатації. Окремо відзначають ефективність 12,7-мм кулемета M2 Browning – під час навчань стріляли на відстань у 600-800 м у русі. "Кулемет найкращий, я вважаю. Він ефективний, головне його розуміти", – каже військовослужбовець Віталій.