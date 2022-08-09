Загалом очікується поставка двох сотень машин, перші 50 уже на фронті.

Воїни морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України отримали першу партію з 50 бронемашин Kirpi виробництва турецької компанії BMC. Про прибуття техніки повідомив український народний депутат Юрій Мисягін. Невдовзі очікується ще одна поставка 150 одиниць цієї техніки.

Також цікаво як військові механіки відновлюють трофейну техніку

“Дві бригади морської піхоти вже користуються півсотнею машин. Чекаємо ще півтори сотні!

Кулемет, яким можна керувати вручну та повертати на 360 градусів, система пожежогасіння, гарний протимінний захист авто, броня Б6, 12 бійців+екіпаж”, – повідомив Юрій Мисягін.

Kirpi має однокузовну броньовану кабіну, чотири куленепробивні вікна та сидіння з амортизацією.

В передній частині бронемашини Kirpi розташований двигун, а в середній частині розміщується екіпаж. Десантне відділення тягнеться від центру до кормової частини корпусу.

Машина оснащена протимінно-вибухостійкими сидіннями, Kirpi 4×4 здатна вмістити до 13 чоловік особового складу, включаючи водія, кулеметника та командира.

Довжина платформи – 7,35 м, висота – 3,2 м, ширина – 2,64 м. Стандартна версія 4×4 має споряджену вагу 18 085 кг, повну вагу 19 710 кг і вантажопідйомність 1 625 кг.

Також в машині є аварійний люк, який дозволити десанту покинути бронемашину після аварії.