Командир ремонтного батальйону 93-ьої ОМБр "Холодний Яр" Дмитро розповів про особливості роботи і показав найцікавіші зразки.

Українські воїни продовжують захоплювати ворожу техніку. Як жартують військові, “лендліз” від російської армії окупантів продовжується.

Звичайно, поповнення російською трофейною технікою українського війська вже не настільки масове, як було у перші місяці війни, однак на озброєння все ж стабільно надходять нові зразки озброєння армії рф. Деякі з них в процесі захоплення втрачають “товарний вигляд”. Тоді до справи береться ремонтний батальйон 93 бригади Холодний Яр.

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“Зі зрозумілих причин ми не можемо показувати місця, де наші майстри постійно надають “українське громадянство” і ставлять у стрій десятки одиниць техніки, – говорить рембату “Холодного Яру” Дмитро. Однак він все ж розповів про особливості роботи батальйону і показав найцікавіші зразки.

“Ось “Нона” на базі бронетранспортеру БТР-80. Ми відновили на ній пневматичну систему. Це суто російська розробка. У неї башта у комплекті 2С3, а база – БТР-80. Цікава вона тим, що на ній знаходиться мінометна установка з 120-міліметровою гарматою, яка стріляє як мінами, так і снарядами 120 мм. Тут нарізний ствол. Забрали ми цю машину біля звільненого у березні населеного пункту Гусарівка на Харківщині. У цієї машини заклинило двигун, не вистачало деяких запчастин. Та скоро вона буде воювати проти своїх колишніх хазяїв”, - повідомив офіцер. Він сказав, що на “Ноні” були наліпки з георгіївських стрічок. Тож, є велика імовірність, що бригаді дістався парадний екземпляр.

“А ось вигорівша КШМ – командно-штабна машина на базі БТР-80. Це пункт управління для зв’язківців, але всі засоби зв’язку, якими вона була укомплектована, вигоріли. До нас вже потрапляли дві такі. І вони всі різні. Наприклад, тут зверху знаходилася генераторна установка. На попередніх версіях такого устаткування не було. На них були зовсім інші антени.

Ще нам трапилася така новинка російського виробництва як “Басурманин”. Це БМП-1 як база, а на цій машині замість башти встановлюється модуль, як на БТР-82. Скоріш за все, днищем машина зачепила міну. Від вибуху двигун відкинуло на декілька метрів. Ми відновили модуль “Басурманина”. Зараз ми очікуємо корпус від БМП-1, щоб встановити на нього вогневу систему та зробити українського “Басурманина”.

Один з підрозділів дав нам “донора” – БТР-82. І звідти ми взяли запчастини, яких не вистачало. Ми відновили вогневу систему пневматичного механізму стрільби. Ніхто не міг повірити, що ми силами рембату зможемо це відновити, але ми це зробили!

Таким же чином відновили “Урал”. Ця машина тільки-но вийшла з капремонту і підірвалася на міні. Не хотілося її втрачати. Тож, за рахунок трофеїв знайшли нову раму, двигун, коробку передач. Їй ще ходити та бігати! Звичайно, відновимо!

Так само хочемо відновити медичний МТ-ЛБ. І це завдяки нашим небайдужим військовим, які допомагають нам поповнювати ремонтну базу, і підрозділам, які підбивають ворожу техніку та надають нам можливість евакуювати її до нас. І ми частинками, крупинками відновлюємо запчастини. Деякі кажуть – воно ж усе згоріло! А ми кажемо – коленвал цілий? Цілий. Двигун цілий? Так.

Ось, будь ласка, стоїть БТР, повністю згорів. Але двигун залишився! У нас є ще один такий самий двигун, і тепер ми маємо можливість відновити з двох один двигун, використавши запчастини. У нас є корпус від БТР-80. Також є проводка, і ми зробимо повноцінну робочу машину!

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На Сумському напрямку до нас потрапило багато кинутої техніки окупантів. Ми її усю відновили! В основному були проблеми з коробками передач. Оливи там не було, тому коробки клинило. Редуктори теж були без мастил. Це свідчить про те, що техніка окупантів відразу з консервації потрапляє до нас на війну. Її ніхто ніколи не використовував і не обслуговував належним чином. Тому окупанти часто банально кидали абсолютно нове озброєння, яке майже не потребувало ремонту”.